TÜRKSOY "Uluslararası Türkçenin Anadolu'da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu" düzenledi - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne ithafen "Uluslararası Türkçenin Anadolu'da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu" düzenledi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, TÜRKSOY, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına, Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinde pek çok kurum başkanı ve bilim insanlarının katılımıyla, aynı zamanda Türk Dil Kurumunun 89. kuruluş yıl dönümü olan 12 Temmuz tarihinde, Ankara'da bir otelde "Uluslararası Türkçenin Anadolu'da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu" düzenlendiği belirtildi.

Sempozyum öncesinde protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından TÜRKSOY ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan Yunus Emre - Gel Gör Beni Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Sempozyumun açış konuşmaları, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin tarafından gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Kaseinov, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle, Türk Dünyası'nın ortak mirası Yunus Emre'yi, TÜRKSOY üyesi ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli etkinliklerle andıklarını, tanıttıklarını ve bu çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Kaseinov, "Bizim Yunus, Anadolu toprakları başta olmak üzere tüm Türk Dünyası'na büyük bir miras, silinmez izler bırakmıştır. Asırlardır dilden dile, gönülden gönüle aktarılan şiirleriyle gönüllerimizde taht kurmuştur. İlim, irfan ve hikmet ehli bizim Yunus'u anmak ve anlamak üzere yapılan bu uluslararası sempozyum, büyük Türk bilgemizin daha yakından tanınmasına, daha iyi anlaşılmasına imkan sağlayacaktır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise konuşmasında, 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan Türk Dil Kurumunun, 89 yıldan bu yana Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve Türk dünyasında yaygınlaştırılması için önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine değinen Alpaslan, Kültür Bakanlığı olarak bu konuda çeşitli etkinlikler planladıklarını ve pek çok kurum ile iş birliği içerisinde bu çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da, Türk Dil Kurumunun 89. kuruluş yıl dönümünde, böylesine anlamlı bir toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Hekimoğlu, Türk milletinin dili, tarihi ve kültürüyle dünyaya meydan okuduğunu vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise, Yunus Emre'nin Türk Dünyası için yol gösterici olduğunu belirtti.

Ateş, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Yunus'un dili ve üslubu, Türk dilini, estetik ve derinlik bakımından bir üst düzeye çıkartmıştır." dedi.

Yunus Emre'nin halkın içinden çıkan bir alim olduğunun altını çizen Ateş, şiirlerindeki hoşgörü, dilindeki sadelik ve fikri derinlikten bahsetti.

Sempozyumun açılış bildirisi, Türkiye'deki Türkologların duayenlerinden, yaptığı çalışmalarla Türkoloji'nin gelişimine eşsiz katkılar sunan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından sunuldu.

Bildiri sunulmasının ardından, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü'nün yayımlanışının 30. yılı münasebetiyle, bu sözlüğe katkı sağlayarak Türk Dünyası'nı dil paydasında tekrar bir araya getiren değerli bilim adamlarına "Türk Diline Hizmet Ödülleri" ile TÜRKSOY tarafından ünlü Macar Türkolog Gyula Németh'in doğumunun 130. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan hatıra madalyonu takdim edildi.