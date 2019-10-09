TÜRKSOY ve Macaristan arasında iş birliği mutabakatı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "TÜRKSOY ve Macaristan arasındaki iş birliğinin kurumsallaşması, Türk dünyasının Avrupa'ya sesini daha güçlü duyurması noktasında da çok faydalı olacak." dedi.

Başkent Budapeşte'deki Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı binasında düzenlenen programda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Lörinzci, kültür ve sanat alanında "Mutabakat Anlaşması" imzaladı.

Kaseinov, mutabakata ilişkin, "TÜRKSOY ve Macaristan arasındaki iş birliğinin kurumsallaşması, Türk dünyasının Avrupa'ya sesini daha güçlü duyurması noktasında da çok faydalı olacak." diye konuştu.

Kaseinov, anlaşmanın, TÜRKSOY'un kuruluş felsefesine uyumlu olarak sadece Türk halkları arasında değil, tüm dünyada Türk kültürünün zenginliğini anlatma noktasında yardımcı olacağına işaret etti.

Macar halkı ile pek çok ortak noktaları bulunduğunu belirten Kaseinov, "Özellikle geleneklerimizi yaşatma noktasındaki vizyonumuz birbiriyle tamamen örtüşmekte. Türk Konseyinin Macaristan'da bir ofis açması, TÜRKSOY ve Macaristan arasındaki iş birliğinde ulaştığımız seviye, aynı değerleri paylaştığımızın yanı sıra, Türk dünyasında yeni bir bütünleşme döneminin başladığının göstergesi." ifadelerini kullandı.

Programda, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Büyükelçilerinin yanı Türk Konseyi'nin Budapeşte Temsilcisi de yer aldı.

Mutabakat, Macaristan ile TÜRKSOY'u oluşturan ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan arasında, edebiyat, müze, müzik, tiyatro ve çeşitli sanat alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Macaristan ziyareti kapsamında, 19 Eylül'de Budapeşte'de açılan Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisini de ziyaret etti.