Son Dakika Haberleri: Türkspor Dortmund Kevin Grosskreutz'a emanet
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Türkspor Dortmund Kevin Grosskreutz'a emanet

29 dakika önce

Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşayan Grosskreutz, en son Almanya Üçüncü Lig takımlarından KFZ Uerdingen'in formasını giyiyordu.

Türkspor Dortmund Kevin Grosskreutz'a emanet, System.String[]

Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşayan Grosskreutz, en son Almanya Üçüncü Lig takımlarından KFZ Uerdingen'in formasını giyiyordu.


Bölgenin ilk Türk futbol kulüplerinden Türkspor'un başına getirilen Grosskreutz, yerel basına yaptığı açıklamada, bu seçiminde Dortmund'da Türklerin ve göçmenlerin yoğun olduğu Nordstadt semtinde doğup, Türkler ve göçmenler arasında büyümesinin etkili olduğunu söyledi.


Grosskreutz, "Türkspor Dortmund, doğup büyüdüğüm semtin takımı. Takımın kadro ve profesyonel yönetim potansiyeli beni Türkspor Dortmund ile çalışmaya itti. Benim hedeflerim ile takımın hedefleri kesişti. Artık Türkspor'un başarısı için çalışacağım. Semtimin takımını Almanya'nın üst liglerine taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Türkspor Dortmund'un başkanı Akın Kara ise Grosskreutz ile daha yüksek hedefleri yakalamak için anlaştıklarını ifade etti.


Güçlü bir kadro ve yönetim oluşturduklarına dikkati çeken Kara, "Geçen yıl açık ara şampiyon olarak Bezirksliga'ya çıktık. Çok önemli transferler yaptık. Grosskreutz ile takımın hedefleri bütünleşti. İnanıyorum ki yeni hocamız ile üst liglere çıkacağız. Almanya'da Berlin Türkiyemspor, Münih Türkgücü gibi efsane takımların yerini almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Bezirksliga 8. Grup'ta bulunan Türkspor Dortmund, 7 maçta topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dortmund, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:55 
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