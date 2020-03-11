TURKSPORU"ndan "birlik" mesajlı 17 bin tişört - Son Dakika
Son Dakika Spor TURKSPORU'ndan 'birlik' mesajlı 17 bin tişört - Son Dakika Spor

TURKSPORU"ndan "birlik" mesajlı 17 bin tişört

6 saat önce

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, hem Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne hem de Mehmetçik Vakfı'na destek veriyor.

TURKSPORU

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, hem Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne hem de Mehmetçik Vakfı'na destek veriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TURKSPORU, Avrupa yolculuğunda bir adım daha atmak isteyen Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında stada gelen taraftarlara özel "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı 17 bin tişört dağıtacak.

12 Mart'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak karşılaşmada Turkcell bağış kampanyası da yapacak. Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden düzenlenecek kampanya ile Mehmetçik Vakfı'na bağış toplanması sağlanacak. BiP'in Keşfet bölümünde yer alan "Bir Bağış da Sen Yap" kanalına giren Turkcell aboneleri, diledikleri tutarda bağışla Mehmetçik Vakfı'na destek olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, her zaman TURKSPORU'nun ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başakşehir, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye devam ediyor. Mehmetçiğimiz ise ülkemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla canları pahasına bir mücadele yürütüyor. Onlar bizim göz bebeğimiz. Biz de onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Maçta dağıtacağımız tişörtlerde yazdığı gibi 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' demeye devam edeceğiz. Umarız ülkemizdeki bütün kulüplere gönül veren taraftarlar, bu önemli maçta temsilcimizi yalnız bırakmayarak hep birlikte verecekleri destekle Mehmetçik Vakfı'na da katkıda bulunacaklar."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Tsk Mehmetçik Vakfı, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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