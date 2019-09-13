Son Dakika Haberleri: TURKSPORU'nun 5'inci sayısı Dergilik'te
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TURKSPORU'nun 5'inci sayısı Dergilik'te

1 saat önce

Turkcell'in sporseverler için hazırladığı TURKSPORU'nun 5'inci sayısı Dergilik'teki yerini aldı.

TURKSPORU'nun 5'inci sayısı Dergilik'te, System.String[]

Turkcell'in sporseverler için hazırladığı TURKSPORU'nun 5'inci sayısı Dergilik'teki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, hem TFF-Turkcell sponsorluk sözleşmesi törenine ilişkin düşüncelerini hem de EURO2020 yolunda hedefleri anlattı.


TURKSPORU'nun destekçisi Turkcell, spordaki gelişmeleri ve ilham verici hikayeleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sporun her yönünü ele alan ve ilk dört sayısında 1 milyondan fazla kez okunduğu belirtilen TURKSPORU dergisi, 5'inci sayısıyla Dergilik'te yerini aldı. Derginin bu sayısında, 17 yıldır devam eden Turkcell-TFF ana sponsorluk sözleşmesinin yenilendiği imza töreni ve futbolcuların görüşlerini ayrıntılarıyla bulmanın da mümkün olduğu bildirildi. Törende derginin sorularını yanıtlayan A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu hem GSM şirketinin desteğini hem de ay-yıldızlıların lider olarak sürdürdüğü EURO2020 mücadelesini anlattığı ifade edildi.


Gurur kaynağı şampiyonlarla söyleşiler


Yeni sayıda ayrıca uluslararası alanda adından söz ettiren Dünya Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yürüyüş dalında Avrupa Şampiyonu Ayşe Tekdal, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlama dalında 2019'un en iyi derecesini yaparak zirveye çıkan Necati Er ve Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda hem 800 hem bin 500 metrede Türkiye rekorunu kıran yüzücü Beril Böcekler ile söyleşilerin bulunduğu aktarıldı.


Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplamda 28 madalya kazanarak Türk bayrağını defalarca göndere çektiren sporcularla beraber, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 27 madalya kazanan millilerin, tekvandoda Dünya Şampiyonu olan İrem Yaman'ın, 10'uncu Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon Yasin Süzen ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içeriklerin de yer aldığı belirtildi. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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