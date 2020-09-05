TURKSPORU'nun sekizinci sayısı Dergilik'te

Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU dergisinin sekizinci sayısı okuyucu ile buluştu.

Dergilik uygulamasının özgün içeriklerinden biri olan ve ücretsiz olarak okunabilen TURKSPORU dergisi, ilk yedi sayısında 1 milyon 600 bini aşkın okuyucuya ulaştı. Yayın sekizinci sayısında da sporseverlere dolu dolu içerikler, dosyalar, başarı hikayeleri ve röportajlar sunuyor.

Dünya şampiyonu yazılarına devam ediyor

Dünya şampiyonu paralimpik okçu Yiğit Caner'in ilham verici köşe yazısının da yer aldığı yayının yeni sayısında ayrıca, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili son gelişmeler, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcularla röportajlar, olimpik deneme yarışlarında kırılan rekorlar ve olimpiyat tarihine damga vurmuş unutulmaz anları içeren çok özel bir olimpiyat dosyası da bulunuyor.

TURKSPORU dergisinin yeni sayısında, Türkiye'ye Avrupa Oyunları tarihinin ilk karate kadınlar altın madalyasını getiren Serap Özçelik ve dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun röportajları dikkat çekiyor.

Tarihi bir başarıya imza atarak U19 Avrupa Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan milli kadın voleybolculara, Turkcell Süper Lig ve U20 Atletizm Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'ye ve Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı GranFondo Bursa'dan özel görüntülere de yer ayrılan TURKSPORU dergisinde ilk defa dijital olarak gerçekleşen satranç olimpiyatları ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içerikler de var. - İSTANBUL