TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor - Son Dakika Spor

TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor

14 dakika önce

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor.

TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor, System.String[]

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor. Evdeki zamana canlı röportajlarla keyif katan TURKSPORU buluşmaları, yarın akşam dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim Çolak'la başlıyor.

Turkcell, Türk sporunun yıldızlarını sevenleriyle buluşturuyor. Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirilen çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin en önemli sporcularıyla canlı röportaj serisi başlatıyor. TURKSPORU sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacak buluşmaların ilk konuğu ise dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak olacak.

Halka branşında gerçekleştirdiği hareketi ile dünya jimnastik literatürüne 'Çolak' hareketini eklemeyi başaran ayrıca uluslararası alanda birçok dereceye imza atarak olimpiyatlara da katılma hakkı elde eden İbrahim Çolak, saat 20.00'de canlı gerçekleşecek röportajda seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 9 Nisan Perşembe günü Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak         
13:59
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:42
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?         
13:38
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı         
13:20
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu         
13:10
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır         
13:05
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı         
13:00
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi         
12:51
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi         
12:41
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı         
12:40
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek         
12:14
Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu         
12:07
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi         
12:04
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler         
12:03
Gökhan Özoğuz, kendisine Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben         
11:58
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi         
11:56
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi         
11:52
Uzmanlar, Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok         
11:51
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi         
11:44
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi         
11:40
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:32
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı         
11:09
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı         
11:05
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı         
11:04
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek         
10:58
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?         
10:54
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı         
10:52
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım         
10:50
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı         
10:39
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 14:10:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]