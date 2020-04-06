TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor

Turkcell, Türk sporunun yıldızlarını sevenleriyle buluşturuyor. Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirilen çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin en önemli sporcularıyla canlı röportaj serisi başlatıyor. TURKSPORU sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacak buluşmaların ilk konuğu ise dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak olacak.



Halka branşında gerçekleştirdiği hareketi ile dünya jimnastik literatürüne 'Çolak' hareketini eklemeyi başaran ayrıca uluslararası alanda birçok dereceye imza atarak olimpiyatlara da katılma hakkı elde eden İbrahim Çolak, saat 20.00'de canlı gerçekleşecek röportajda seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak.



Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 9 Nisan Perşembe günü Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek.