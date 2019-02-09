Son Dakika Haberleri: Turktıpsan'a "55. Yıl Ar-Ge Merkezi" Ödülü

Turktıpsan'a "55. Yıl Ar-Ge Merkezi" Ödülü

1 saat önce

ASO 1. OSB Konferans Salonu'nda yapıldı.

Turktıpsan'a
ASO 1. OSB Konferans Salonu'nda yapıldı. Akyurt'ta faaliyetlerini sürdüren TURKTIPSAN "55. Yıl Ar-Ge Merkezi" Ödülüne layık görüldü.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu'nun ev sahipliği yaptığı törene, Varank'ın yanısıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ankara Milletvekilleri Barış Aydın ve Hacı Turan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, bürokratlar, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Güçlendirme Vakfı, TSK Elele Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Eğitim Vakfı tarafından kurulan ve Akyurt yerleşkesinde bulunan, Türkiye'nin ilk poliproplen torbada solüsyon üretimini gerçekleştiren TURKTIPSAN "55. Yıl Ar-Ge Merkezi Ödülü"ne layık görüldü. Düzenlenen törende TURKTIPSAN adına ödülü Genel Müdür H. Ömer Türk aldı.

Yerli ve milli ilaç üretimine katkıda bulunmak için kurulan TURKTIPSAN ülkemizdeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerin serum ihtiyacının üçte birini karşılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:54 Kaynak: İHA

TSK, Ankara Sanayi Odası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

İçişleri Bakanı Soylu: Kartal'da Çöken Binada Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 08:56:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turktıpsan'a "55. Yıl Ar-Ge Merkezi" Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]