Türktob Başkanı Savaş Akcan: "Hububat Tohumluğu Fiyatlarına Yüzde 20'lik Kâr Payının Eklenmesi Tohumculuğun Devamlılığı İçin Önemli"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, hububat alım fiyatlarının bu yıl geçen yıla oranla yaklaşık üç kat arttığını ve çiftçilerin sertifikalı tohum kullanım desteğinin de aynı oranda artmasını, ödemelerinin zamanında yapılmasını beklediklerini ifade etti. Akcan, "Sertifikalı tohum kullanımının azalması verim ve kalitenin düşmesi demektir ve bunun faturası ülkemiz için çok ağır olur. Hububat tohumluğu fiyatları belirlenirken tüm sektörler için kabul gören yüzde 20'lik kar payının da eklenmesi tohumculuğun devamlılığı açısından önemlidir" açıklamasını yaptı.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği hububat alım fiyatları ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Akcan, ücret belirlenmesinin ardından her yıl olduğu gibi tohumluk fiyatlarının gündeme geldiğini ve bu yıl girdi fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar nedeniyle sertifikalı tohum kullanım desteklerinin her zamankinden daha yüksek oranda artması gerektiğini söyledi. Akcan şu açıklamaları yaptı:

"SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMININ AZALMASI VERİM VE KALİTENİN DÜŞMESİ DEMEKTİR"

"Alım fiyatları artsa da hububat ekim alanlarının daralma süreci ve kuraklık riski devam ediyor. Sertifikalı tohumun sağladığı en az yüzde 25 verimlilik artışı her zamankinden çok daha önemli. Hububat fiyatlarının tohumluk fiyatlarını da doğrudan etkilediği unutulmamalı. Hububat alım fiyatları bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 kat arttı. Çiftçimiz sertifikalı tohum kullanım desteğinin de aynı oranda artmasını ve zamanında ödenmesini bekliyor. Sertifikalı tohum kullanımının azalması verim ve kalitenin düşmesi demektir ve bunun faturası ülkemiz için çok ağır olur."

Akcan, Türkiye'de sertifikalı tohum üretiminin her yıl arttığını, TÜRKTOB'un ve Tarım ve Orman Bakanlığının politika ve destekleriyle TÜRKTOB'un kurulduğu 2008 yılından bu yana sertifikalı tohum üretiminin yüzde 460 artarak 1 milyon 325 bin tona yükseldiğini kaydetti. Akcan şunları söyledi:

"TARIMSAL GİRDİLER İÇİNDE FİYATLARINI EN AZ ARTIRAN SEKTÖR BİZİZ"

"Ayrıca eğitim ve yayım çalışmalarımız sonucunda çiftçimizin sertifikalı tohum kullanım bilinci de artmıştır. Gıda güvenliği ve güvencesi açısından vazgeçilmez unsurlardan biri olan sertifikalı tohumun üretimi ve kullanımında mevcut artışın devamı için fiyat politikası çok önemlidir. Artan hububat alım fiyatları doğal olarak tohumluk fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyecektir. Üreticimizin sertifikalı tohumdan vazgeçmemesi için biz özel sektör olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız. Tarımsal girdiler içinde fiyatlarını en az artıran sektör biziz."

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açıklayacağı hububat tohumluğu fiyatlarının serbest piyasa ve rekabet kurallarıyla faaliyet gösteren tohumculuk özel sektörünün her yıl artan üretim şevkini kırmaması için girdi maliyetlerinin artışı da dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Akcan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"HUBUBAT TOHUMLUĞU FİYATLARI BELİRLENİRKEN YÜZDE 20'LİK KAR PAYININ DA EKLENMESİ TOHUMCULUĞUN DEVAMLILIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

"Tohumluk üretim maliyetleri, diğer tarımsal ürünler gibi mazot, gübre, ilaç, su, enerji, işçilik gibi tüm üretim faktörlerindeki artışlardan aynı oranda etkilenmektedir. Bunlara ek olarak eleme, paketleme, ilaçlama, etiketleme gibi tohum hazırlama işlemleri yüzde 35 gibi ek bir maliyeti tohumcumuzun sırtına yüklemektedir. Ayrıca, sertifikalı tohum yetiştiriciliği uzmanlık isteyen özel bir iştir. Bunun mutlaka fiyat politikasıyla da desteklenmesi gerekir. Bu durum tohum üreticilerine yaklaşık yüzde 10 ek maliyet olarak yansımaktadır. Hububat tohumluğu fiyatları belirlenirken tüm sektörler için kabul gören yüzde 20'lik kar payının da eklenmesi tohumculuğun devamlılığı açısından önemlidir.

"KAMU KURUMLARI GEREKTİĞİNDE ZARAR EDEBİLİYOR, ANCAK ÖZEL SEKTÖRÜN BÖYLE BİR ŞANSI YOK"

TİGEM'in açıkladığı tohumluk fiyatları piyasada referans olarak kabul edilmektedir. Kamu kurumları gerektiğinde zarar edebiliyor, ancak özel sektörün böyle bir şansı yok. Ayrılmaz bir bütünün parçaları olan çiftçimizi tarlasında, tohumculuk sektörümüzü üretimde tutacaksak, verimin en önemli unsuru olan sertifikalı tohumu yaygınlaştıracaksak ve TİGEM illaki bir fiyat belirleyecekse bu hassasiyetleri göz dardı etmemeli."