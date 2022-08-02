TürkTraktör ilk altı ayda ihracatta rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

TürkTraktör ilk altı ayda ihracatta rekor kırdı

02.08.2022 13:27
TürkTraktör ilk altı ayda ihracatta rekor kırdı

TürkTraktör, 8 bin 254 ihracat adediyle ilk altı aylık dönemlerde tüm zamanların rekorunu kırdı.

TürkTraktör, 8 bin 254 ihracat adediyle ilk altı aylık dönemlerde tüm zamanların rekorunu kırdı.

TürkTraktör, 2022 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, söz konusu dönemde 22 bin 155 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. TürkTraktör, yurt içi pazarına 13 bin 474 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 254 adede ulaştı.

İhracatta yüzde 9 artış yakalayan şirket, altı aylık rakamlar baz alındığında yeni bir rekora imza attı. TürkTraktör, yılın ilk altı ayını 959 milyon TL net karla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 14,7 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 8 milyar 881 milyon TL seviyesine yükseldi.

New Holland pazardaki liderliğini sürdürdü

Öte yandan mayıs sonu TÜİK verilerine göre TürkTraktör'ün New Holland markası pazardaki liderliğini sürdürürken, premium markası CASE IH ise pazarda üçüncü olarak yerini aldı.

"Yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yılın ilk yarısında ihracat adetlerine değinerek, bu alanda rekor kırdıklarını dile getirdi.

Özüner, "TürkTraktör olarak 15 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı ihracat alanında yakaladığımız rakamlarla da desteklemeye devam ediyoruz. 2021 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısı, bu yıl içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından şirketimize verilen ödüllerle takdir edilmişti. İlk altı aylık dönemler baz alındığında bu yıl bir rekora imza attığımızı görüyoruz ve yıl sonuna emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı vesilesiyle, tüm TürkTraktör ailesine özverili ve motivasyonlu çalışmaları için teşekkür ediyorum. 68 yıldır olduğu gibi hem Türk hem de dünya çiftçilerinin her ihtiyaçlarında yanında olup ülkemize değer yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Konya'dan 28 ülkeye ihracat Konya'dan 28 ülkeye ihracat Zelenski: Rusya'nın ihracatımızı bozmayacağı yanılsamasına kapılamayız Zelenski: Rusya'nın ihracatımızı bozmayacağı yanılsamasına kapılamayız
Kaynak: AA

İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TürkTraktör ilk altı ayda ihracatta rekor kırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: TürkTraktör ilk altı ayda ihracatta rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement