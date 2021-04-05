TürkTraktör, büyük balya makinelerine özel bayi yapılanması oluşturdu - Son Dakika

TürkTraktör, büyük balya makinelerine özel bayi yapılanması oluşturdu

05.04.2021 10:19
TürkTraktör, büyük balya makinelerine özel bayi yapılanması oluşturdu, System.String[]

TürkTraktör, büyük balya makineleri için oluşturduğu özel bayi yapılanması "Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi" ile çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak.

TürkTraktör, büyük balya makineleri için oluşturduğu özel bayi yapılanması "Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi" ile çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre şirket, oluşturulan "ürün odaklı bayi yapılanması" ile büyük balya makinesi işletmeciliği yapan çiftçilerin profesyonel seviyedeki tüm satış ve satış sonrası beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi adıyla yapılandırılan bayiler, çiftçilerin her türlü ihtiyacı için, yüksek hizmet kalitesi sağlayan tek nokta olacak.

Aday bayiler arasından tüm kriterleri karşılayanlarla oluşturulan TürkTraktör Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi çiftçi ve üreticilere, New Holland satış teşkilatı bünyesinde 6 farklı bölgede 6 Mükemmeliyet Merkezi, Case IH satış teşkilatı bünyesinde ise 2 farklı bölgede, 2 Mükemmeliyet Merkezi ile hizmet vermeye başladı.

"Mobil Servis Ekipleri ile yerinde müdahale de yapılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, bu özel bayi yapılanmasının da katkısıyla, halihazırda başarılı ürünler sundukları bu alandaki çalışmaların, güçlü ve deneyimli bir bayi ağı ile daha odaklı olarak gerçekleştirileceğini aktardı.

Yapılanma oluşturulurken dikkate alınan kriterler ve yürütülen çalışmalar konusunda bilgi veren Akyüz, şunları kaydetti:

"Bu çalışma sırasında, satış ve satış sonrası bölgeleri, yapılacak ek yatırımlar ve bu girişimci bayilerimize verilecek özel destekler gibi pek çok detayı içeren kapsamlı hazırlıklar yaptık. Bu yapılandırmaya dahil edilecek New Holland ve Case IH marka bayilerimizi belirlerken temel hareket noktamız, verilecek en üst seviyedeki satış ve satış sonrası hizmetlerle, çiftçilerimize maksimum faydayı sağlamak oldu.

Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezlerini kurgularken halihazırda satış, yedek parça ve servis hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan 3S bayilerimiz arasından, üst seviye hizmet için gerekli personel ve ekipman yatırımını yapmaya istekli olanları önceliklendirdik. Ayrıca büyük balya makine pazarının bölgesel hacmi ve bu pazara en hızlı şekilde ulaşabilme gibi konulara da temel kriterler içinde yer verdik."

Akyüz, Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi bayilerinin hizmetlerini, sadece plazalarında değil, aynı zamanda tam donanımlı servis aracı ve deneyimli teknik uzmanlardan oluşan Mobil Servis Ekipleri ile sahaya da taşıyarak, "yerinde müdahale" şeklinde sunacağının da altını çizdi.

Bu ekiplerin, özellikle zaman kaybına tahammülün olmadığı yoğun çalışma sezonunda oluşabilecek teknik servis ve yedek parça ihtiyaçlarını, yerinde ve mümkün olan en kısa sürede karşılayacağını belirten Akyüz, "Bu sayede, sektördeki en geniş bayi, servis ve yedek parça dağıtım ağına sahip olan TürkTraktör, balya makinesi sahiplerini de üstün hizmetleri ile buluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör, büyük balya makinelerine özel bayi yapılanması oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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