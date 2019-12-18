Türktraktör'den 500 bininci yerli motor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türktraktör'den 500 bininci yerli motor - Son Dakika

Türktraktör'den 500 bininci yerli motor

6 saat önce

TürkTraktör, traktör motorlarının 500 binincisini, Ankara fabrikasında banttan indirdi.

Türktraktör'den 500 bininci yerli motor, System.String[]

TürkTraktör, traktör motorlarının 500 binincisini, Ankara fabrikasında banttan indirdi.


TürkTraktör açıklamasına göre, faaliyete geçtiği günden bu yana Türkiye tarım tarihinin ilk traktörünü üretmek, Türkiye'nin ilk traktör ihracatını gerçekleştirmek, Türkiye'nin ilk yerli traktörünün üretimini yapmak, sektörün ilk Ar-Ge merkezini kurmak gibi birçok ilke imza atan TürkTraktör için yeni bir kilometre taşı olan bu güne özel olarak şirket çalışanlarının katılımıyla bir kutlama töreni düzenlendi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Bu sene 65. yılını kutlayan şirketimiz, sektörün yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek firması olarak öne çıkıyor. Şirketimiz Ankara yerleşkesinde motor, şanzıman, aktarma organları ve aks grubu üretimini gerçekleştirerek sektöründe tek çatı altında bu çeşitlikte üretim yapan en büyük oyuncusu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.


"Yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

"Traktörün kalbi" olarak da nitelendirdikleri motor üretiminin, teknolojinin yerlileşmesi anlamında önemli başarılarından biri olduğunu belirten Özüner, şunları kaydetti:


"Türkiye'de 1977 yılında başladığımız motor üretiminde, 2017 yılında sektöründe ilk defa ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Tier IIIB ve Tier IV emisyon standartlarına sahip motorları piyasaya sürerek, başarımızı bir adım daha öteye taşıdık. Yeni nesil elektronik kontrollü bu motorlar, aynı yakıt tüketimi ile çok daha yüksek tork ve güç kapasitesi sunuyor. Şirket bünyesinde geliştirdiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz motorların kullanıldığı traktörlerimizi de ilk kez 2018 yılında öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere yurt dışı piyasalarına ihraç etmeye başladık. İleri teknolojiye sahip bu ürünler ile şirketimizin yanı sıra ülkemizi de dünyanın dört bir yanında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz bu noktada, çiftçilerimizi yakından dinliyor, beklenti ve ihtiyaçlarını anlıyor, böylelikle onlara uygun ileri teknoloji çözümleri sunuyor olmamızın önemi büyük. Bu bakış açısı ile yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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