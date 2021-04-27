TürkTraktör'den ilk çeyrekte 348 milyon lira net kar - Son Dakika

TürkTraktör'den ilk çeyrekte 348 milyon lira net kar

27.04.2021 10:09
TürkTraktör'den ilk çeyrekte 348 milyon lira net kar, System.String[]

TürkTraktör, 2021 yılı ocak-mart dönemindeki net karını 348 milyon TL olarak açıkladı.

TürkTraktör, 2021 yılı ocak-mart dönemindeki net karını 348 milyon TL olarak açıkladı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında toplam üretimde 34 bin adedi aşan şirketin, bu yılın ocak-mart dönemindeki toplam üretim rakamı 13 bin 208 adet oldu. Sektörde, 14 yıldır kesintisiz şekilde pazar liderliğini sürdüren şirket, yılın ilk 3 ayında ihracat ve yurt içi satışlarda da başarılı bir performans sergiledi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam satışlarında yüzde 71'lik bir artış sağlayan TürkTraktör, Ocak-Mart 2021 döneminde 9 bin 628 adet traktörü Türkiye'deki, 3 bin 487 adedi ise dünya pazarlarındaki çiftçilerin kullanımına sundu.

Şirketin yılın ilk 3 ayında cirosu üretimdeki artışa bağlı olarak 2 milyar 684 milyon TL'ye yükseldi. TürkTraktör'ün faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı, sırası ile yüzde 14,2 ve yüzde 15,7 olarak gerçekleşirken, tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör'ün Ocak-Mart 2021 dönemindeki net karı 348 milyon TL olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yılın ilk 3 ayında özellikle üretim ve satış adetlerinde yakaladıkları başarının, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlama tarafındaki gayretlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Tarım sektörünün belkemiği olan çiftçilerimizin çalışmalarını kesintisiz biçimde yapmaları için, mekanizasyon tarafındaki taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde, New Holland ve Case IH marklarımızın başarılı performansı ile traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürdük." açıklamasında bulundu.

Tüm dünyada salgının ilk dönemlerine göre ihracatta genel anlamda bir hareketlenmenin olduğunu da ifade eden Özüner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak salgının farklı bölge ve ülkelerdeki seyrinde yaşanan dalgalanmalarla talep ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunlara karşın, bu süreci en iyi şekilde yönetmek adına aldığımız aksiyonlarla ocak-mart arasında yurt dışı satışlarımızı yüzde 2 artırmayı başardık. Bu dönemde Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 88'ini yine tek başımıza gerçekleştirdik ve ülkemizin adını global pazarlarda duyurmaya devam ettik. Faz 5 motor emisyon standartlarına uygun olarak ürettiğimiz çeşitli modellerimizle, yılın kalanında da yurt dışına satıştaki performansımızın artarak devam etmesini planlıyoruz."

TürkTraktör'ün iş makineleri alanında yaptığı çalışmalara değinen Özüner, "2020 yılında iş makineleri alanında yerli kazıcı yükleyici üretimine geçerek yaptığımız önemli yatırımın meyvelerini, bu senenin ilk çeyreğinde de toplamaya devam ediyoruz. Kazıcı yükleyiciler başta olmak üzere, iş makinelerinin yaygın şekilde kullanıldığı sektörlerde ürünlerimize olan ilginin 2021'de artarak devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, Ocak, Mart, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör'den ilk çeyrekte 348 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi


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