TürkTraktör'den yeni ihracat - Son Dakika

TürkTraktör'den yeni ihracat

15.04.2021 13:28
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TürkTraktör, Avrupa’da uygulamaya geçen Faz V emisyon standartları düzenlemesine uygun traktörlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

CARMEDYA.COM – TürkTraktör, Avrupa'da uygulamaya geçen Faz V emisyon standartları düzenlemesine uygun traktörlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Avrupa'da 2015 yılında 'Yılın Traktörü Ödülü'nü kazanan New Holland T3F,

TürkTraktör Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilerek üretilen 'yeni nesil çevreci motorlarla' ve 'yerli üretim' damgasıyla Avrupa pazarına sunulmaya başlandı.

Şirket, geçen yıl New Holland T4S ile Case IH Farmall A traktörlerini, Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Faz V emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirilen motorlarla üreterek ihracatına başlamıştı.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi mühendisleri, New Holland T3F modeline son teknoloji S8000 3 silindir yerli üretim motoru entegre ederken; ürünün geliştirilme süreçlerinde ise modelin daha önceki jenerasyonu için çiftçilerden gelen geribildirim ve talepleri de dikkate aldı.

Üçüncü jenerasyon olan bu yeni modelde, insan-makine etkileşimini daha verimli hale getiren birçok geliştirme yapıldı ve çok daha ergonomik bir sürücü bölgesi tasarlandı. New Holland T3F'de kullanım verimliliğini arttıran, elektronik motor hız yönetimi özelliği ise ürüne entegre olarak sunuluyor.

New Holland T3F yerli bir mühendislik ürünü

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Faz 3B ve Faz 4 emisyon seviyesinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarda olduğu gibi TürkTraktör'ün, Faz V emisyon seviyesi için ortaya koyduğu yerli motor çözümünde de sektörde öncü olmayı başardığını söyleyerek "Şirketimiz, dünyanın çeşitli pazarlarında uygulanan son teknoloji emisyon gereksinimlerini karşılayabilecek bir mühendislik ve altyapı yatırımına sahip. Bu sayede, geniş bir yelpazede, ihtiyaçları karşılayan motor çözümlerimizle pazara yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz." diye açıkladı.

New Holland T3F'nin, Türkiye'nin küresel standartlardaki beklenti ve ihtiyaçları karşılayabilen mühendislik kabiliyetlerinde eriştiği noktanın bir göstergesi olduğuna da dikkat çeken Aykut Özüner, 'Büyük bir çoğunluğu yerli tedarikçilerimiz tarafından sağlanan parçalarla Türkiye'de üretilen New Holland T3F ile, bir kez daha global pazarlara dünya standartlarında ürünler sunabildiğimizi kanıtlamış olduk." diyerek sözlerini tamamladı.

Nisan 2021 itibarıyla başta Hollanda, Belçika, İtalya ve İspanya olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edilmeye başlanan New Holland T3F; kompakt traktör tercih eden, bahçecilik ve seracılıkla üretim yapan Avrupalı çiftçilerin beğenisine sunulmuş oldu.

TürkTraktör'den yeni ihracat

Araştırma Geliştirme, Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil TürkTraktör'den yeni ihracat - Son Dakika


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