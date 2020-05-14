TürkTraktör Dünya Çiftçiler Günü'nü sanal fabrika turu ile kutladı

TürkTraktör, tarımsal üretimin baş kahramanları çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü virüs salgını nedeniyle bu yıl, Erenler Fabrikası'nda sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlediği fabrika gezisi ile kutladı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, firma her yıl tesis gezisi ve etkinlikler organize edilen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, bu yıl sosyal medyada canlı yayınlanan fabrika gezisi ile kutladı.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden çok sayıda çiftçinin internet üzerinden canlı yayına katılımlarıyla gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük fabrikası olan Erenler Fabrikası gezisinde çiftçiler ile sosyal medya ortamında bir araya gelindi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz ile TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdögül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamada, öncelikle çiftçilerin ülke tarımındaki yerleri ve dünyada giderek artan gıda ihtiyacının karşılanmasındaki rollerinin daha da önemli hale geldiğinin vurgulandığı kısa konuşmalar yapıldı.

Konuşmalarda aynı zamanda gecelerini gündüzlerine katarak ürettikleri ve tarlalarından yoğun bir emeğin sonucu olarak sofralarımıza gelen ürünler için yaptıkları özverili çalışmalar için çiftçilere teşekkür edildi.

TürkTraktör'ün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gezi sırasında çiftçilere, Dünya Klasında Üretim (WCM- World Class Manufacturing) metodolojisi yaklaşımıyla açılışının 5. senesinde "Gümüş Seviye" alan Erenler Fabrikası'nın son teknolojiyle donatılmış üretim alanlarında farklı bir deneyim yaşatıldı.

Türkiye'nin öncü üreticisi TürkTraktör, çiftçileri modern tarıma taşıma vizyonu kapsamında yeni teknolojiler ve bunların ürünlere adaptasyonu tarafında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.