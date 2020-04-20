TürkTraktör, entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri üretiyor

TürkTraktör, sağlık çalışanları için

entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri üretiyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte, çiftçilerden sağlık çalışanlarına kadar farklı kesimlere dokunan çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Salgınla mücadelede Koç Topluluğu'ndaki diğer şirketlerle birlikte koordineli bir şekilde çalışan TürkTraktör, süreçte büyük bir emek ve özveri gösteren sağlık çalışanlarının korunmasına katkı sağlamak için harekete geçti. Şirket, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme bulunurluğuna destek olmak için Tofaş tarafından tasarımları yapılan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini Sakarya Erenler ve Ankara'daki fabrikalarında üretmeye başladı.

TürkTraktör üretim kapasitesi ve çalışanlarının gösterdiği hassasiyet sonucu kısa sürede üretilen kabinler, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'da, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı önlemlerin tamamı uygulanarak üretimi yapılan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından yapılan geri bildirimler de dikkate alınarak TürkTraktör mühendis ekibi tarafından geliştirilmeye devam ediliyor.

Bugüne kadar Sakarya, Ankara ve Kocaeli'nde 25 farklı hastanede kullanıma sunulan kabinlerin, hastanelere teslim edilmeye devam edilmesi planlanıyor.