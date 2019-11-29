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Son Dakika Güncel TürkTraktör Erenler Fabrikası üretim başarısını 'gümüş seviyeye' taşıdı - Son Dakika

TürkTraktör Erenler Fabrikası üretim başarısını "gümüş seviyeye" taşıdı

6 saat önce

TürkTraktör Erenler Fabrikası, henüz açılışının üzerinden 5 yıl geçmişken tüm departmanların, standartların yükseltilmesi hedefiyle sistemli bir şekilde çalışmalarının ardından yeni bir başarıya imza atarak Dünya Klasında Üretim (WCM- World Class Manufacturing) sisteminde "Gümüş Fabrika"...

TürkTraktör Erenler Fabrikası üretim başarısını

TürkTraktör Erenler Fabrikası, henüz açılışının üzerinden 5 yıl geçmişken tüm departmanların, standartların yükseltilmesi hedefiyle sistemli bir şekilde çalışmalarının ardından yeni bir başarıya imza atarak Dünya Klasında Üretim (WCM- World Class Manufacturing) sisteminde "Gümüş Fabrika" seviyesine ulaştı.

TürkTraktör açıklamasına göre, kuruluşundan bu yana,üretim standartlarını sürekli yükseltmeye odaklanan fabrika, bu metodoloji ile iş güvenliği, kalite, verimlilik, ürünün müşteriye zamanında ulaşması, çevre etkileri ve çalışan gelişimi alanlarında çok önemli iyileştirmeler yapmayı başardı.

Erenler Fabrikası'nın açılışıyla beraber her iki TürkTraktör fabrikasının iki vardiya çalışması durumunda, toplam üretim kapasitesi 35 bin adetten 50 bin adet traktöre yükselmişti. 2018 yılında Avrupa'da 147 bin adet traktör satıldığı düşünüldüğünde, 50 bin adetlik kapasitesiyle TürkTraktör Avrupa'nın en büyük traktör üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, WCM metodolojisi ile yürütülen üretim sisteminde, iş yeri organizasyonu, iş güvenliği, kalite, maliyet, bakım, lojistik, çevre ve enerji gibi ana süreç denetimleri sonucunda bu seviyeye layık görüldüklerini belirtti.

Sektörün öncü üreticisi olarak her zaman Türkiye tarımını ve çiftçileri ileriye taşıma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Özdöngül, "WCM metodolojisi dünya klasında üretimde günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bütünsel bir anlayışa sahip. Biz de TürkTraktör'de bu bakış açısıyla 'sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve atık' yaklaşımı sayesinde hem ürün kalitemizi yükseltmeyi hem de maliyet kalite dengemizi korumayı başarıyoruz. "Gümüş Fabrika" seviyesi ile elde edilen başarı aslında, üretimden son kullanıcıya yani Türkiye ve dünya çiftçisine giden direkt faydadır." ifadelerini kullandı.

Bu yeni başarıyı, dünya standartlarına sahip ürünleri yine aynı standartlardaki üretim sistemini barındıran tesislerde üreterek müşterilerine sunma vizyonuyla elde ettiklerini belirten Özdöngül, şunları kaydetti:

"WCM ekiplerimizin bir arada yürüttükleri planlı ve ekip ruhuna dayalı yoğun çalışmalar sonucunda, zorlu bir denetim ve puanlama sürecini 'Gümüş Fabrika' seviyesine geçiş yaparak tamamladık. Erenler fabrikamız CNH Industrial fabrikaları arasında 'gümüş' seviyeye en kısa sürede ulaşan fabrika oldu. 2018 yılı sonuçlarına göre ülkemizin traktör üretiminin yüzde 72'sini gerçekleştiren üretici olarak bu kadar büyük bir operasyonu rekabetçi ortamda sürdürmek ve liderliğimizi koruyabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açılışının 5. senesinde Erenler Fabrikamızın bu seviyeye ulaşmış olması tüm çalışanlarımızın sürdürülebilir gelişime duydukları inancın bir göstergesidir."

Erenler, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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