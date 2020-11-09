TürkTraktör Executive Dealer Programı'nı devreye aldı

TürkTraktör, bugün ve geleceğin kurumsal bayi ağının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim modüllerinden oluşan Executive Dealer Programı'nı devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Executive Dealer Program ile TürkTraktör, bayi ağının yetkinliklerini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Üç ana stratejik alanda oluşturulan eğitim programıyla bayilerin insan kaynağını, iş süreçlerini ve finansal yapılarını daha etkin bir şekilde yönetmeleri hedefleniyor.

Çalışan Yönetimi modülünde bayilerin organizasyonlarını en etkin şekilde oluşturmalarından, çalışan seçme, geliştirme, bağlılık yaratma, performans değerlendirme, ücret ve prim yönetimine kadar profesyonel İnsan Kaynağı yönetimi altındaki tüm konular aktarılıyor.

İş Yönetimi modülü ile bayiler satış tekniklerine dair bilgilerini tazelerken dijital transformasyon, Endüstri 4.0 gibi geleceğin teknolojilerini yakından takip edip, bu alanlarda kendilerini geliştirme konusunda sorumluluk alarak, daha iyi müşteri ve ürün yönetiminin yollarını da öğreniyorlar.

Finans modülü ile ise bayilere bütçe, finansman ve yatırımın en iyi şekilde yönetilmesi amacıyla, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerden geleceğe dair öngörülere kadar birçok konuda önemli bilgiler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz ederek öncü çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Executive Dealer Program ile şirketimizin vizyon ve stratejisini sahaya daha etkili bir şekilde yansıtarak bayi teşkilatımızın gücünü ve başarısını sürdürülebilir kılacağız. Program ile TürkTraktör bayi ağının, piyasa, sektör ve ürün bilgisine hakim olan, stratejik kararlar alıp uygulayabilen ve finansal süreçlerle birlikte insan kaynağını da etkin yönetebilen yetkinlik seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu sayede artan hizmet kalitesi ile nihai müşteri için değer yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.