TürkTraktör ihracatta vites yükseltti

TürkTraktör'ün 2019'un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı yüzde 61 artarak 22 milyon TL'ye ve eylül sonu itibarıyla ise 9 aylık karı 44 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin yurt dışı satış cirosu ise yüzde 27 artış kaydetti.