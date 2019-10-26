Son Dakika Haberleri: TürkTraktör ihracatta vites yükseltti
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TürkTraktör ihracatta vites yükseltti

7 dakika önce

TürkTraktör'ün 2019'un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı yüzde 61 artarak 22 milyon TL'ye ve eylül sonu itibarıyla ise 9 aylık karı 44 milyon TL'ye ulaştı.

TürkTraktör ihracatta vites yükseltti, System.String[]

TürkTraktör'ün 2019'un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı yüzde 61 artarak 22 milyon TL'ye ve eylül sonu itibarıyla ise 9 aylık karı 44 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin yurt dışı satış cirosu ise yüzde 27 artış kaydetti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:04 
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