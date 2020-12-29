TürkTraktör iş makinelerinde yerlilik oranını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Türkiye'deki en büyük traktör fabrikaları arasında yer alan TürkTraktör, yüzde 90'lara varan yerlilik oranıyla ürettiği traktörlerin ardından iş makineleri alanında da yerlilik oranını artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiren TürkTraktör'ün Genel Müdürü Aykut Özüner, AA muhabirine, TürkTraktör'ün 2013'te iş makineleri alanına giriş yaptığını söyledi.

Geniş bir ürün yelpazeleri olduğunu aktaran Özüner, ekskavatörden mini ekskavatöre, kazıcı yükleyiciden telehandlere kadar birçok ürünleri bulunduğunu kaydetti.

Bu yıla kadar ortaklarından ithal ettikleri ürünlerin Türkiye pazarında satışını yaptıklarını belirten Özüner, 2018'de başladıkları projeyle iş makinelerinde de traktörde olduğu gibi yerli üretim yapmak istediklerini kaydetti.

"Yerli üretime başlayarak iş makinelerindeki büyüme hızımızı artırmak istiyoruz"

Özüner, bu senenin başında ise iş makineleri pazarının yüzde 35'ini temsil eden segmentteki kazıcı yükleyicilerin üretimine başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ocak ayında bununla ilgili aktivite de yaptık. Bütün hedefimiz; traktörde olduğu gibi yıllar içerisinde iş makinelerinde de pazar payımızı ve yerlilik oranımızı artırmak. Bugün itibarıyla daha yeni üretime başlamış olmamıza rağmen kazıcı yükleyicide yüzde 50'nin üzerinde bir yerlilik oranımız var. Özellikle yerli üretime başlayarak iş makinelerindeki büyüme hızımızı artırmak istiyoruz. Yerlilik oranımızı daha da artırmak istiyoruz. Bütün hedefimiz iş makineleri sektöründe de traktörde yıllar itibarıyla nasıl başarıyı yakaladıysak o başarıya ulaşmak. O nedenle 2020 yılı bizim için iş makinelerinde üretime başladığımız yıl olarak çok önemli bir yıl."

İş makineleri pazarının, dinamikleri açısından traktöre çok benzeyen bir pazar olduğuna işaret eden Özüner, Türkiye'nin, Avrupa'nın 7. büyük pazarı olduğunu belirtti.

"Başarı çizgimizi her geçen sene yukarı çıkarmayı hedefliyoruz"

Özüner, iş makinelerinin de aslında Türkiye'nin son 20 yıllık büyüme trendine bakıldığında büyük bir pazar olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın 11. büyük pazarı. Özellikle 2017-2018'de ekonomik durağanlıkta bir miktar daraldı ama biz iş makinelerini potansiyel olarak görüyoruz. Türkiye'nin gelişimi durmayacak. Yıllar itibarıyla dönem dönem iniş çıkışlar olsa da uzun vadede iş makineleri sektörünün aynen traktöre benzer bir şekilde dünyanın büyük pazarlarından biri olarak kalacağını düşünüyoruz. O yüzden zaten yerli üretime başladık. Diğer ithal ettiğimiz modellerle ekskavatör olsun, mini ekskavatör olsun, yükleyiciler olsun yanında iş makinesi kazıcı yükleyici de yerli üreterek buradaki başarı çizgimizi her geçen sene yukarı çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.