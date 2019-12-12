TürkTraktör, kız öğrencileri otomotivde kariyer için teşvik etmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkTraktör, kız öğrencileri otomotivde kariyer için teşvik etmeye devam ediyor - Son Dakika

TürkTraktör, kız öğrencileri otomotivde kariyer için teşvik etmeye devam ediyor

6 saat önce

TürkTraktör, "Filizlerin Mucizeleri Projesi" ile mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki kız öğrencileri otomotiv sektöründe kariyer için teşvik etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TürkTraktör, kız öğrencileri otomotivde kariyer için teşvik etmeye devam ediyor, System.String[]

TürkTraktör, "Filizlerin Mucizeleri Projesi" ile mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki kız öğrencileri otomotiv sektöründe kariyer için teşvik etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


TürkTraktör açıklamasına göre, şirket, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın (TAPV) katkılarıyla otomotiv sektörünün de kalbi olan 6 ilde mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki kız öğrencilerin sektörde çalışmalarını teşvik etmek üzere okullara ziyaretler gerçekleştiriliyor ve seminerler düzenleniyor.

Seminerlerde, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimlerinin yanı sıra üretim ve ağır sanayi alanına kız öğrencilerin sağlayabileceği katma değer anlatılırken, kadın gücünün çalışma hayatındaki önemine dair gerçek hikayeler paylaşılıyor. Bu seminerlere 100'e yakın TürkTraktör gönüllü ekibi destek veriyor.


Proje kapsamında TEV koordinasyonunda, okulların, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, tarım teknolojisi alanlarını seçen kız öğrencilere de TürkTraktör tarafından eğitim bursu sağlanıyor.


Projenin başladığı ilk günden bu yana 6 ilde toplam 70'e yakın okul ziyaret edilirken, 6 bin 200'ü aşkın kız öğrenciye ulaşıldı. 261 öğrenci sağlanan eğitim burslarından yararlanırken, 39 öğrenci de TürkTraktör fabrikalarında stajlarını gerçekleştirerek okul sıralarında öğrendikleri bilgileri gerçek hayata taşıma olanağına sahip oldu.


TürkTraktör gönüllü ekibinden cinsiyete dayalı şiddetle mücadele destek

Öte yandan, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmeye yönelik bir çalışma olarak dikkati çeken Filizlerin Mucizeleri Projesi kapsamında TürkTraktör gönüllü ekibi, kadın çalışanları ile birlikte 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde cinsiyete dayalı şiddet ile mücadele hareketinde yerini aldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İsveç Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen kadına yönelik şiddete dikkati çeken "Karanlığı Aydınlat" ışık enstalasyon sergisini ziyaret eden TürkTraktör çalışanları, şiddetle mücadelenin güçlenmesine, farkındalığın artmasına ve toplumsal gelişime yönelik desteklerini gösterdi.

Türk Eğitim Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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