TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında - Son Dakika

TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında

6 saat önce

TürkTraktör'ün başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetiyle, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilerin New Holland ve Case IH markalı traktörlerine yerinde hizmet veriliyor, ihtiyaç halinde traktörler tarla ya da evden ücretsiz bir şekilde servislere alınıp gerekli işlemler tamamlandıktan...

TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında, System.String[]

TürkTraktör'ün başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetiyle, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilerin New Holland ve Case IH markalı traktörlerine yerinde hizmet veriliyor, ihtiyaç halinde traktörler tarla ya da evden ücretsiz bir şekilde servislere alınıp gerekli işlemler tamamlandıktan sonra da adrese teslim ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, her koşulda tarım sektörünün baş aktörleri çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak adına yeni hizmet ve çözümleri sunmaya devam ediyor.

TürkTraktör, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ihtiyaç duyduklarında çiftçilerin yanında olmak adına nisan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir hizmet sunmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağından etkilenen çiftçilerin aklı, traktörlerinde kalmayacak

Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan zorlu süreçte birçok aksiyon alan TürkTraktör, önlemler kapsamında şirketin ekosisteminde bulunan müşterileri, servis ve bayileri için de farklı çalışmalar yürütüyor.

TürkTraktör, çeşitli bölgelerde ekim ve dikim mevsiminin başlamasıyla, tarımsal üretimin aksamaması adına, New Holland ve Case IH marka traktörlere sahip 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilere Mobil Yol Desteği hizmetini sunmaya başladı.

Bu hizmet ile servisler aracılığıyla traktörlerin bulunduğu yere gidilerek, aracın bakım ve onarımı yapılıyor. Mobil Yol Desteği kapsamında TürkTraktör, aynı zamanda servis ekiplerinin yapacağı işleme göre, gerektiğinde traktörün servise alınması ve geri tesliminde oluşacak taşıma/çekici bedelini de karşılıyor.

Bu hizmet, garantisi devam eden traktörlerin yanı sıra garanti süresini tamamlamış New Holland ile Case IH markalı traktörler için de sunuluyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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