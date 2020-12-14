TürkTraktör, pandemi sürecinde çalışan deneyimi ve bağlılığını artırdı - Son Dakika

TürkTraktör, pandemi sürecinde çalışan deneyimi ve bağlılığını artırdı

14.12.2020 09:51
TürkTraktör, pandemi sürecinde çalışan deneyimi ve bağlılığını artırdı, System.String[]

TürkTraktör, salgın sürecinde hayata geçirdiği uygulamalarda çalışan deneyimini ve bağlılığını artırdı.

TürkTraktör, salgın sürecinde hayata geçirdiği uygulamalarda çalışan deneyimini ve bağlılığını artırdı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, iki üretim tesisi ve 2 bin 500'den fazla çalışanıyla ülke ekonomisine katkısını sürdüren şirket, pandemi döneminde çalışan deneyimini üst seviyelere taşıyan birçok uygulamaya imza attı. Bu uygulamalar sayesinde salgın sürecinde çalışan deneyimi ve bağlılığının artması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör İK Direktörü Osman Özdemir, tüm dünya için zorlu koşullar oluşturan salgın döneminde, bu sürecin toplum, iş ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerine odakladıklarını bildirdi.

İlk kez deneyimledikleri durumlara çözümler üretmeye ve alışık olmadıkları sorulara yanıtlar bulmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, sağlığa verdikleri öncelik ve "en önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır" yaklaşımıyla yaşadıkları deneyimi bir bütün olarak tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

Özdemir, şirketin öncelikli stratejileri arasında yer alan "çevik dönüşüm" çalışmaları kapsamında pandemi süresince de çevik çalışan deneyimi çalışmalarını sürdürdüklerini ve organizasyona oldukça etkin şekilde katma değer sağladıklarını kaydetti.

"Uzaktan çalışma konusunda hızlı dönüştük"

Osman Özdemir, pandemiyle birlikte İK yönetimi olarak başta "salgın özelinde alınan önlemler, uzaktan çalışma, çalışan deneyimi, dijitalleşme ve değişim yönetimi" olmak üzere farklı alanları ajandalarında önceliklendirdiklerini bildirdi.

Pandemi öncesinde esnek çalışma uygulamasının bulunduğunu ve çalışma modelleri içerisinde yer aldığını anımsatan Özdemir, "Salgınla birlikte uzaktan çalışma modeli iş hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Uzaktan çalışma deneyiminde, İK strateji ve uygulamalarımız ile dijital sistemlerimiz, çalışma kültürümüzün hızla dönüşmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Salgın sonrasında da uygulanabilir olduğunu düşünerek uygun olan iş birimleri için haftanın bir gününü uzaktan çalışma için kalıcı hale getirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İşe alım ve oryantasyon süreçlerimizdeki çevrim içi uygulamalarımız da devam edebilecek nitelikte. Davranışsal, teknik ve liderlik gelişimi için düzenlediğimiz programları çevrim içi ve fiziki olabilecek şekilde hibrit yapıda devam ettirebilmek için altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca çevrim içi yapmaya başladığımız staj süreçleri, ödüllendirme süreçleri ve üniversite etkinlikleri de çevrim içi ve fiziki, yani hibrit yapıda devam edebilecek."

Özdemir, salgın sürecinde, çalışanlar için pozitif, etkili, ihtiyaç ve beklentilere uygun deneyimler tasarladıklarını, tüm bu uygulamalar sayesinde çalışan bağlılık skorunu 9,6 puan artırarak 80 puana taşıdıklarını bildirdi.

"Dijital dönüşümün avantajlarını bu dönemde daha fazla deneyimledik"

TürkTraktör İK Direktörü Özdemir, yaşanan dijital dönüşümün özellikle insan kaynaklarına etkisinin oldukça fazla olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İK sistemi ve uygulamalarımız, uzun zamandır bir dijital dönüşüm sürecinin içindeydi. Pandemi ile birlikte bu dijitalleşme de ivme kazandı. İşe alım ve oryantasyon süreçleri, gelişim programları, performans ve yetenek yönetimi, çalışan deneyimi programları, geri bildirim mekanizmaları gibi birçok konuda dijital çözümler hayati önem taşıyor ve teknolojik yaklaşımlar değişim yönetiminin etkisini artırıyor. Bu nedenle dijital dönüşüm kapsamında yaptığımız çalışmaların avantajlarını bu zorlu değişim sürecinde daha fazla gördük."

Özdemir, salgın sürecinin çalışma hayatında sağladığı dönüşümü bundan sonra da en iyi şekilde yönetmeye devam edeceklerini ve çalışan deneyiminde sürdürülebilirliği odağa alan yepyeni uygulamalar geliştireceklerini vurguladı.

Dijital Dönüşüm, Osman Özdemir, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör, pandemi sürecinde çalışan deneyimi ve bağlılığını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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