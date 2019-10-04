TürkTraktör son teknolojik ürünlerini BURTARIM’da sergileyecek
3 saat önce
TürkTraktör, 2019 yılı başından beri hayata geçirdiği üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin en sonuncusu olan, Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa Tarım Fuarı 2019'da ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
TürkTraktör, 2019 yılı başından beri hayata geçirdiği üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin en sonuncusu olan, Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa Tarım Fuarı 2019'da ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06
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