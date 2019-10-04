Son Dakika Haberleri: TürkTraktör son teknolojik ürünlerini BURTARIM’da sergileyecek
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TürkTraktör son teknolojik ürünlerini BURTARIM’da sergileyecek

3 saat önce

TürkTraktör, 2019 yılı başından beri hayata geçirdiği üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin en sonuncusu olan, Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa Tarım Fuarı 2019'da ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

TürkTraktör son teknolojik ürünlerini BURTARIM’da sergileyecek, System.String[]

TürkTraktör, 2019 yılı başından beri hayata geçirdiği üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin en sonuncusu olan, Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa Tarım Fuarı 2019'da ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06 
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