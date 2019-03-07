Son Dakika Haberleri: Türktraktör'ün Kadın Çalışanları Yenilikçi Ürünlere İmzalarını Atıyorlar

Türktraktör'ün Kadın Çalışanları Yenilikçi Ürünlere İmzalarını Atıyorlar

24 dakika önce

Çiftçinin ve gıda üretiminin en önemli araçlarından biri olan traktörlerin ihtiyaca yönelik geliştirilmesi sürecinde, tasarımından müşteri ile buluşturulmasına kadar TürkTraktör kadınları önemli rol oynuyor.

Türktraktör'ün Kadın Çalışanları Yenilikçi Ürünlere İmzalarını Atıyorlar, System.String[]

Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politika ve uygulamaları ile Türkiye traktör pazarının halen faaliyetteki en köklü üreticisi olarak konumunu koruyor.

Kadın istihdamının görece olarak düşük olduğu otomotiv sektöründe, bu döngüyü kıran TürkTraktör'de kadın çalışanlar satıştan satış sonrasına, Ar-Ge'den üretime, lojistikten finansa kadar pek çok farklı alanda ve projelerde etkin şekilde görev alıyorlar.

Bunlardan biri de tasarımı ve tüm ürün hakları TürkTraktör'e ait olan, fabrika montajlı ön yükleyici traktörler projesi.

Çiftçinin ihtiyacı analiz edilerek, başta hayvancılık işletmeleri olmak üzere birçok tesiste yükleme ve boşaltma işlerinde kolaylık sağlaması hedeflenerek tasarlanan ve üretilen bu ürün öncelikle Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu. Piyasaya çıktıktan yaklaşık 4 ay sonra dünya pazarına da sunulan ve şu anda Amerika'ya ihraç edilen bu yenilikçi ürün; 2019'da da Avrupa'ya da gönderilmeye başlanacak. Bu da kadınların Türk otomotiv sektöründe ürün geliştirme, analiz, üretim, lojistik gibi birçok bölümdeki önemli rolünü ve ekonomiye katkılarını bir kez daha göstermekte.

Uzun yıllardır motor üretimi yapan, geçtiğimiz yıl ise Türkiye'de ilk defa ürettikleri yeni nesil elektronik ve Tier 4 emisyon seviyesindeki çevreci motorların kullanıldığı traktörlerin ihracatına da başlayan TürkTraktör'de üretilen yerli motorlarda da yine kadınların rolü yüksek.

Emisyon regülasyonu sebebiyle şimdilik sadece yurtdışı pazarlara gönderilen traktörlerdeki rekabetçi performans ve emisyon seviyelerinde olan motorları üreten kadın çalışanlar "Özellikle üretim sektöründe ve mühendislik kapsamına giren işlerde çalışmaların erkekler tarafından yapılması gerektiğine dair hala yaygın bir kanı var. Oysa bu iki önemli proje ile kadınların aslında bu işlerde ne kadar başarılı olabileceğini herkese gösterdik. Başarımızın altında ise gerekli bilgi ve donanıma sahip olmamız, işimize olan saygımız, başarma isteğimiz ve kendimize olan inancımızı yatıyor" diye açıkladılar.

Yerel ve global rekabette öne çıkmanın yolunun istihdam da fırsat eşitliğinden geçtiğine inanan ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren TürkTraktör, son 5 yılda kadın çalışan sayısını 2 katına çıkardı. Kalite, Üretim, Tedarik Zinciri, Ar-Ge, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Pazarlama, Satın Alma, Satış Sonrası yani nerdeyse her fonksiyon da görev alan kadın çalışanlarında neredeyse yarısı da mühendislerden oluşuyor. Endüstriyi ileriye taşıyan yenilikleri geliştirmede kararlı TürkTraktör'ün kadın çalışanları, Türkiye için gurur kaynağı olurken, geleceğin kadınlarına da cesaret vermeyi sürdürüyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:15 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türktraktör'ün Kadın Çalışanları Yenilikçi Ürünlere İmzalarını Atıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]