TürkTraktör'ün motorlarını Türk mühendisler üretiyor - Son Dakika

Türkiye traktör pazarındaki en büyük paya sahip TürkTraktör'ün Ankara ve Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikalarında üretilen traktörler, motorundan şanzımanına ve aktarma organlarına kadar Türk mühendisler tarafından tasarlanıp iç pazarın yanı sıra 130'dan fazla ülkeye gönderiliyor.

New Holland, Case IH ile Steyr marka traktörleri üreten TürkTraktör'ün üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük tesisi olan Erenler fabrikası, Dünya Klasında Üretim (WCM) metotlarıyla yürüttüğü üretim sistemi sayesinde "Gümüş Fabrika" unvanı almaya hak kazandı.

Geçen yıl 22 bin 745 traktör üreten firma, Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 930 binin üzerinde traktörün üretildiği tesislerde, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli traktör motorunun da yapımı sağlanıyor. Tesislerde transmisyon ve krank üretimi de gerçekleştiriliyor.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri traktörlere ilişkin bilgi verdi.

Ankara'daki fabrikalarında traktörün önemli parçalarının üretildiğini belirten Özüner, "Bunlar motor, şanzıman ve aktarma organları. Bu sayede de yüzde 90'lara varan yerlilik oranına ulaşıyoruz. Burada özellikle motor üretimi çok önemli ve kritik. Bir aracın olduğu gibi traktörün kalbi de motordur. Biz yaklaşık 1977'den beri motor üreticisiyiz. Özellikle son 10-15 yıldır 130 farklı ülkeye farklı emisyon seviyelerinde motor üretip traktöre monte edip satabiliyoruz. Bu büyük bir özellik." dedi.

Motorları Türk mühendisler tasarlıyor

Özüner, motordaki yeni emisyon seviyelerindeki geliştirmeleri, testleri ve motor geliştirmelerini kendilerinin yaptığını ifade ederek, İstanbul ve Ankara'da 150 kişilik Ar-Ge ekibi bulunduğunu, mühendislerin önemli bir kısmının motor üzerine yoğunlaştığını anlattı.

Motor üretimlerinin devam ettiğini, bir üst emisyon seviyesindeki motor çalışmalarına başladıklarını aktaran Özüner, şöyle devam etti:

"Avrupa'da, Amerika'da emisyon seviyeleri değişiyor. Onlara uygun motorlar üretmeye test etmeye başladık. 2020 içinde üretime de başlayacağız. Bütün bunları yaparken mühendis kadromuz, test laboratuvarlarımız, kendi motor test ünitelerimiz ve kendi fabrikalarımızda mühendis arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla motor geliştirmeye devam ediyoruz. Traktörde yerlilik oranımız yüzde 90, bunun sebebi ise Ankara'da motoru, şanzımanı ve aktarma organlarını üretiyor olmamız. 40 yılın üzerinde motor üretiyoruz. Motor geliştirmesini ve testlerini Ankara'da Türk mühendisler yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Bu motorları hem iç pazarda sattığımız ürünlerde ve ihracat yaptığımız ürünlerde kullanıyoruz hem de ürettiğimiz motorların bir kısmını ortağımız CNH Industrial'in başka ürünlerinde kullanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla motor, kendimizin ürettiği, bugüne kadar çok yatırım yaptığımız bundan sonra da yatırımına devam edeceğimiz TürkTraktör için çok önemli bir alan."

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikanın 2014 sonuna doğru açıldığını, kuruluşunun 5. yılı olmasına rağmen geçen yıl içinde "Gümüş Fabrika" sertifikası aldığına değinen Özüner, bundan sonraki hedeflerinin de "Altın Fabrika" sertifikasına ulaşmak olduğunu aktardı.

Otomotivde kadın iş gücü artırılacak

Özüner, TürkTraktör, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde, Türkiye'de tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücünün artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi için "Filizlerin Mucizeleri Projesi"ne üç yıl önce başladıklarını dile getirerek, meslek lisesinde okuyan kız öğrencilere otomotiv sektörünü sevdirerek onların bu alanları tercih etmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Bugüne kadar 6 binin üzerinde kişiye ulaştıklarını bildiren Özüner, proje çerçevesinde 250 öğrenciye burs verdiklerini, TürkTraktör fabrikasında staj imkanı tanıdıklarını söyledi.