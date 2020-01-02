TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu - Son Dakika Ekonomi

TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu

6 saat önce

TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erenler Fabrika Direktörü olarak görev yapan Onur Vural atandı.

TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu, System.String[]

TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erenler Fabrika Direktörü olarak görev yapan Onur Vural atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatına 1996 yılında Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de başlayan Onur Vural, 2009 yılına dek Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Lideri, Kalite Müdürü, Ford Üretim Sistemi Müdürü görevlerinde bulundu.

Vural, 2009-2014'te Kocaeli lokasyonunda sırasıyla Ürün Geliştirme ve Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları Kalite Müdürü olarak görev yaptı.

Vural, TürkTraktör ailesine 2014 yılında Erenler Fabrikası'nın kuruluşu aşamasında katıldı. Fabrika kurulumu çalışmalarında yer alan Vural, 2014-2016'da Fabrika Müdürü olarak görev yaptı.

2017 yılında Fabrika Direktörlüğü görevine atanan Vural, bu görevini, fabrikanın teknik ve yönetsel alanlarda değerlendirildiği World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) çalışmalarında rekor sürede "gümüş seviyeye" ulaştığı 2019 sonuna kadar sürdürdü.


Ocak 2020 itibarıyla çalışmalarına TürkTraktör Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek olan Onur Vural, yeni görevini, 35 yıllık iş tecrübesinin ardından 2019 sonu itibarıyla emekliye ayrılan Sedat Tezerişener'den devraldı.


ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Vural, yeni atamasıyla birlikte TürkTraktör'ün tüm satın alma süreçlerinin yönetilmesinden ve geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.

Erenler, Ford, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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