TürkTraktör'ün son modelleri ziyaretçilerle buluşacak
55 dakika önce
TürkTraktör, üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin sonuncusu olan Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
TürkTraktör, üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin sonuncusu olan Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:46
iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı