Son Dakika Haberleri: TürkTraktör'ün son modelleri ziyaretçilerle buluşacak
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TürkTraktör'ün son modelleri ziyaretçilerle buluşacak

55 dakika önce

TürkTraktör, üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin sonuncusu olan Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

TürkTraktör'ün son modelleri ziyaretçilerle buluşacak, System.String[]

TürkTraktör, üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin sonuncusu olan Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:46 
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