TürkTraktör üst yönetiminde atamalar - Son Dakika

TürkTraktör üst yönetiminde atamalar

TürkTraktör, organizasyon yapısında gerçekleştirdiği bir yenilemeyle birlikte üst yönetim kadrosunda görev değişiklikleri yaptı.

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TürkTraktör, organizasyon yapısında gerçekleştirdiği bir yenilemeyle birlikte üst yönetim kadrosunda görev değişiklikleri yaptı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör ailesine 2019 yılında mali işler direktörü olarak katılan Federico Pamfili, Eylül 2020 itibarıyla görevine TürkTraktör'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek. Pamfili, TürkTraktör'ün tüm mali işler çalışmalarının yönetilmesinden ve geliştirmesinden sorumlu olacak.

Pamfili, Cassino Üniversitesi İşletme ve Yönetim Ekonomisi bölümünden 1995 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İş hayatına 1996 yılında İtalya Iveco'da konsolidasyon ve raporlama finansal analisti olarak başlayan Federico Pamfili, 1999-2002 yılları arasında IT Holding'de kontrolör olarak çalıştı.

2002 yılında CNH'de çalışmaya başlayan Pamfili, 2005 yılında ise Avrupa Bölgesi Ticari Kontrolörü olarak Birleşik Krallık'a giderek uluslararası kariyerine adım attı.

2007 yılında artan sorumlulukları ile beraber CNH'ın Şikago'da bulunan global merkezine geçen Pamfili, 2012 yılında ise global satış sonrası CFO'su olarak atandı ve 2013 yılında yatırım ve Ar-Ge kontrolörü pozisyonunu üstlendi. Pamfili, bu göreviyle birlikte 2018 yılına kadar icra komitesine de danışmanlık yaptı.

Birleşme ve satın alma bölümünde kısa bir süre çalıştıktan sonra 2019 yılında TürkTraktör'de Mali İşler Direktörü olarak çalışmaya başlayan Federico Pamfili, 1 yıl sonra TürkTraktör Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ahmet Canbeyli, TürkTraktör'ün Ticari Genel Müdür Yardımcısı oldu

2014 yılından bu yana mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak başarılı çalışmalara imza atan Ahmet Canbeyli ise TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Ahmet Canbeyli, 1995 yılında Ram Dış Ticaret'te muhasebe uzmanı olarak başladığı çalışmalarına muhasebe sorumlusu olarak devam etti. 2002-2005'te ise Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri'nde Mali İşler Yöneticisi olarak çalıştı.

Canbeyli, kariyer yolculuğuna 2005 yılından itibaren 9 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev yapacağı KoçSistem'de devam etti. Canbeyli, KoçSistem'de sırasıyla mali işler ve finansman grup yöneticisi, mali işler ve finansman genel müdür yardımcısı ve mali işler ve operasyon genel müdür yardımcısı olarak farklı alanların yönetiminden sorumlu oldu.

2014 yılında TürkTraktör çatısı altındaki görevine başlayan Ahmet Canbeyli, şirketin mali işler genel müdür yardımcısı olarak 6 yıl boyunca geçekleştirdiği başarılı yönetimle önemli çalışmalara imza attı.

Ahmet Canbeyli, yeni göreviyle birlikte TürkTraktör'ün satış, satış sonrası ve pazarlama çalışmalarının tamamından sorumlu olacak.

Yüksek Lisans, Mezun, Eylül, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör üst yönetiminde atamalar - Son Dakika Ekonomi

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