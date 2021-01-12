TürkTraktör yerli iş makinesi üretiminde 1 yılı geride bıraktı - Son Dakika

TürkTraktör yerli iş makinesi üretiminde 1 yılı geride bıraktı

12.01.2021 10:11
TürkTraktör yerli iş makinesi üretiminde 1 yılı geride bıraktı, System.String[]

TürkTraktör, paletli ekskavatör, lastikli yükleyici, kazıcı yükleyici, mini yükleyici ve mini ekskavatör gibi tüm saha çalışmalarındaki ihtiyaçlara çözüm sunan Case ve New Holland marka iş makineleri ile sektörde başarılı çalışmaları sürdürüyor.

TürkTraktör, paletli ekskavatör, lastikli yükleyici, kazıcı yükleyici, mini yükleyici ve mini ekskavatör gibi tüm saha çalışmalarındaki ihtiyaçlara çözüm sunan Case ve New Holland marka iş makineleri ile sektörde başarılı çalışmaları sürdürüyor.

TürkTraktör açıklamasına göre şirket, 2020 yılının başında önemli bir yatırıma imza atarak kazıcı yükleyicileri Dünya Standardında Üretim (WCM) prensipleriyle üreterek kullanıcılara "yerli üretim" olarak sunmaya başladı. TürkTraktör, bu ürünleri ile kamu ve özel sektör tarafından tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, TürkTraktör'ün bu yatırımla iş makinelerindeki iddiasını bir üst seviyeye taşıdığını belirterek, "Ülkelerde gelişim seviyesinin önemli göstergelerinden biri olan iş ve inşaat makineleri sektöründe, tüketiciyi yerli malı ile buluşturmaktan, Türk sanayiine ve ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Boğaç Ertekin, şunları kaydetti:

"TürkTraktör'ün Türk sanayiindeki öncü kimliğinin globaldeki partnerimizin marka bilinirliğiyle birleşmesi, bizi iş makineleri alanında da güçlü bir yerli üretici yapıyor. Yerli üretim sektöre adım attığımız ilk günden itibaren odağımızdaydı ve bu yatırımı hayata geçirmemizle beraber çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdık. 2020 yılı içerisinde yerli kazıcı yükleyicilerimizi, bu makinelerin en yaygın kullanım alanları olan inşaat ve hafriyat firmalarının yanı sıra, maden, tarım, çevre düzenleme, liman işletmeciliği gibi farklı birçok sektörden müşterimizle de buluşturduk. Kamu ihtiyaçları çerçevesinde oluşan taleplere de daha etkin şekilde yanıt vermek üzere kendimizi yapılandırdık ve Devlet Malzeme Ofisi'nin kamu kuruluşlarına sunduğu listelerde New Holland markalı yerli kazıcı yükleyicilerimizle yer almaya başladık."

"Yatırımların 2021'de de devam edeceğini öngörüyoruz"

Boğaç Ertekin, Türkiye'de altyapı, enerji, ulaştırma, madencilik ve tarım gibi birçok faaliyet alanında yatırımların yaşanan salgın sürecine rağmen devam ettiğini belirtti.

2020'de yaşanan salgın sürecine rağmen Türkiye iş makineleri pazarındaki talebin bir önceki yıla kıyasla arttığını bildiren Ertekin, "Kazıcı yükleyiciler başta olmak üzere, iş makinelerinin yaygın şekilde kullanıldığı sektörlere yönelik yatırımların 2021'de de devam edeceğini öngörüyoruz. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yıl boyunca satış ve satış sonrası süreçlerimizi aksatmadan devam ettirdik ve 2020 hedeflerimizle paralel bir yıl geçirdik. Case ve New Holland markalarımızla pazara çok geniş bir ürün gamı sunuyoruz. Hem yerli hem de ithal ürünlerimiz için, gerek satış ve servis hizmetleri, gerekse yedek parça tedariki kapsamında ülkemizin her yerinde müşterilerimize aynı yüksek kalitede hizmet sağlayacak yaygın bir teşkilata sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertekin, TürkTraktör olarak kendi içlerinde oluşturdukları inovasyon ve girişimcilik birimi sayesinde, yeni ürün teknolojileri ve farklı iş modelleri üzerinde çalışmalar da yürüttüklerini, 2021 yılı içerisinde de satış sonrası konsantrasyonu aynı yönde devam ettirerek, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle müşterilerin taleplerine en hızlı ve etkin şekilde cevap verme gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

İnşaat, Tarım, Türk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TürkTraktör yerli iş makinesi üretiminde 1 yılı geride bıraktı - Son Dakika


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