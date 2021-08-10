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TürkTraktör yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rekoru kırdı - Son Dakika

TürkTraktör yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rekoru kırdı

10.08.2021 10:55
TürkTraktör yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rekoru kırdı, System.String[]

Yılın ilk yarısında toplam satış adedini yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 576 milyon TL'ye yükselten TürkTraktör, ilk yarıyı 608 milyon TL net karla tamamladı.

Yılın ilk yarısında toplam satış adedini yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 576 milyon TL'ye yükselten TürkTraktör, ilk yarıyı 608 milyon TL net karla tamamladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olan TürkTraktör, 2021 yılının ilk yarısında üretimini yüzde 105, ihracatını ise yüzde 31 artırarak yeni rekorlara imza attı. Salgın sürecine bağlı belirsizliklerin etkisinde geçen 2021 yılının ilk yarısında tarımın artan stratejik önemine paralel büyüyen TürkTraktör, toplam satış adedini yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 576 milyon TL'ye yükseltti.

Yılın ilk yarısında 25 bin 335 adet traktör üreten şirket Türkiye'deki toplam traktör üretiminin de yaklaşık üçte ikisini gerçekleştirmiş oldu. Türkiye'den yurtdışı pazarlara yapılan traktör ihracatının yüzde 88'ini de tek başına gerçekleştiren TürkTraktör'de ihracatın toplam ciro içindeki payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında cirosu üretimindeki artışa bağlı olarak 5 milyar 576 milyon TL'ye yükselen TürkTraktör'ün faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 14,1 ve yüzde 15,5 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör, yılın ilk yarısını 608 milyon TL net karla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, belirsizliklerin devam ettiği 2021 yılının ilk yarısında üretim ve ihracatta yakalanan performansın temelinde, düşük maliyetli yüksek kalitede üretim yapmayı sürdürmelerini sağlayan Ar-Ge çalışmalarının yattığını belirtti.

Verimlilik artışının Ar-Ge merkezleri sayesinde mümkün olduğunu aktaran Özüner, sektörde 2 Ar-Ge merkeziyle faaliyet gösteren tek şirket olduklarının altını çizdi. Salgının tarımda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılmasında hızlandırıcı bir etki yaptığını da vurgulayan Özüner, "TürkTraktör'ü 14 yıldır kesintisiz pazar lideri konumuna taşıyan 3 önemli etkenden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki, güçlü ve özgün Ar-Ge yeteneğimiz. Ar-Ge ve fabrika yenileme yatırımlarımız için her yıl ortalama 250-300 milyon TL fon ayırıyoruz. Diğer bir konu tarımda ihtiyaç duyulan her alanda geniş ürün yelpazesini yüksek miktarda üretebilen çok esnek bir üretim kabiliyetine sahip olmamız. Üçüncüsü ise sahip olduğumuz satış ve satış sonrası yaygın ve güvenli hizmet ağımız. Türkiye genelinde yaklaşık 500 servis ve 150 yedek parça bayimizle her noktada çiftçimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yerli üretim iş makinelerinde satışlar 4 kat arttı

TürkTraktör olarak 2013'te adım attıkları iş makineleri sektöründe de önemli bir boşluğu doldurduklarını belirten Özüner, "2020 yılında üretmeye başladığımız yerli iş makinelerinin traktör dışı gelirlerimize pozitif katkısı, ivmelenerek artmaya devam ediyor. New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici ürün gamını Ankara'daki fabrikamızda geçen sene üretmeye başlamıştık. Kısa sürede pazar payımızı artırdık. Yılın ilk yarısında 269 adet iş makinesi satışı gerçekleştirdik. Yılın geri kalanında da sektördeki bilinirliğimizi artırmayı ve pazar payımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, modern tarıma yön veren şirket olma vizyonuyla sürdürülebilir tarımsal üretimde çiftçilerin her zaman yanında ve destek olmayı hedefleyen TürkTraktör, bu amacını bir manifesto aracılığıyla ilan etti. Beş maddeden oluşan TürkTraktör Manifestosu'na göre, şirket tarımda teknoloji kullanımının demokratikleşmesi için yaptığı çalışmaları hızlandıracak, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili Türk çiftçisinin algısını güçlendirmek için projeler yürütecek, üretimde verimlilik artışı sağlayacak tarım ekipmanlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına devam edecek, doğanın ve Türk tarımının korunmasına adına aldığı sorumluluğunu artıracak ve son olarak toplumda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek.

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Traktör, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TürkTraktör yılın ilk yarısında üretim ve ihracat rekoru kırdı - Son Dakika


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