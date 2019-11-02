Son Dakika Haberleri: Türkü albümü yolda
Son Dakika Magazin Türkü albümü yolda

Türkü albümü yolda

6 saat önce

Türkmen konserinde Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü de söyledi.

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Türkmen konserinde Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü de söyledi. Şarkıcı izleyecilerine bir de sürpriz haber verdi: "Şanlıurfa bizi yalnız bırakmadı bu sürprizi bilmeniz gerekiyor, önümüzdeki yıl bir türkü albümü geliyor."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 
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