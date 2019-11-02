Türkü albümü yolda

Türkmen konserinde Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü de söyledi. Şarkıcı izleyecilerine bir de sürpriz haber verdi: "Şanlıurfa bizi yalnız bırakmadı bu sürprizi bilmeniz gerekiyor, önümüzdeki yıl bir türkü albümü geliyor."