Türkü dolu bir gece yaşattılar
38 dakika önce
Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi'nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.
Bozüyük
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
Halk Eğitimi Mekezi'nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu. Bağlama
kursu öğretmeni Muharrem Semah Açıkel'den 2 yıldır eğitimi alan toplam 25 kursiyer, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet
Parkı Amfi Tiyatroda konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede seyirciler türkü dolu bir gece yaşadılar. Yaklaşık bin seyircinin izlediği konserde M. Semah Açıkel yönetimindeki bağlama ekibi 12 türkü seslendirdi. Konsere konuk sanatçı olarak katılan Mehmet Uysal
, kendi derlediği Bozüyük ve Bilecik
yöresine ait 4 türkü ile geceye renk kattı. Yoğun katılım ile gerçekleşen konser seyircilerden büyük beğeni aldı. - BİLECİK
İran, İngiliz şarkıcıyı sınır dışı etti
Tunceli'de "leopar" görüntülendi!
Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi
Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı