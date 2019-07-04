Son Dakika Haberleri: Türkü dolu bir gece yaşattılar
Son Dakika Yaşam Haber

Türkü dolu bir gece yaşattılar

38 dakika önce

Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi'nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.

Türkü dolu bir gece yaşattılar, System.String[]
Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi'nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.

Bağlama kursu öğretmeni Muharrem Semah Açıkel'den 2 yıldır eğitimi alan toplam 25 kursiyer, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede seyirciler türkü dolu bir gece yaşadılar. Yaklaşık bin seyircinin izlediği konserde M. Semah Açıkel yönetimindeki bağlama ekibi 12 türkü seslendirdi. Konsere konuk sanatçı olarak katılan Mehmet Uysal, kendi derlediği Bozüyük ve Bilecik yöresine ait 4 türkü ile geceye renk kattı. Yoğun katılım ile gerçekleşen konser seyircilerden büyük beğeni aldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bağlama, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, İngiliz şarkıcıyı sınır dışı etti Tunceli'de "leopar" görüntülendi! Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkü dolu bir gece yaşattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]