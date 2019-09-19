Son Dakika Haberleri: Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
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Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler

32 dakika önce

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde şelalede tulum çalan 3 genç, ahşap platformun kırılması sonucu gölete düştü.

Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler, System.String[]
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde şelalede tulum çalan 3 genç, ahşap platformun kırılması sonucu gölete düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Çamlıhemşin ilçesindeki Bulut Şelalesi'ne çıkan bir grup genç tulum çalarak türkü söylemeye başladı. Bu sırada yaslandıkları ahşap platoform kırılan Alim Aydın, Özgür Parlak ve Osman Albardak gölete düştü. Soğuk suda şok yaşıyan gençler, kendi imkanları ile gölden çıktı.
Olayı anlatan Osman Albardak,"Arkadaşlar ile tulum çalıp şarkı söylemek için şelaleye gittik. Şarkı söylemeye başladıktan hemen sonra köprünün tahtası kırıldı,kendimizi bir anda derenin soğuk sularında bulduk. Hemen tulumu kurtarmaya çalıştık. Çevremizde bulunanlar bizi görüntülediler ve bunları sosyal medyada paylaştılar" dedi.


Çamlıhemşin, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:17 Kaynak: DHA
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