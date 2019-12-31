Türkü söylerken canlı yayında bayıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkü söylerken canlı yayında bayıldı - Son Dakika

Türkü söylerken canlı yayında bayıldı

6 saat önce

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldı, System.String[]

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.

Edirne'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen,  'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu' oldu. Balkan türkülerini canlı yayında kora halinde televizyonda yayınlandığı sırada  grup üyelerinden Azer Ahmetçik isimli kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına koro arkadaşları kolundan tutarak yardım etti. Bu sırada canlı yayın devam ederken ayakta durmaya dayanamayan kadın birden yere düşerek bayıldı. Ekranda saz çalan ve program yapımcılığını üstlenen Ali Akartürk, Reklam arasına gidiyoruz diyerek programa ara verdi.

Reklam arasında grup arkadaşlarının müdahale ettiği Azer Ahmetçik'in  tansiyonu düştüğü bu yüzden fenalaştığı öğrenildi. Müdahalenin ardından reklam arasında kendine gelen Ahmetçik,  grup arkadaşlarıyla birlikte canlı yayında türkü söylemeye devam etti.


Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı
2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son Dakika Haberleri
22:37 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:36 Ankara'da yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
22:35 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika
22:35 Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi - Son Dakika
22:34 Kazakistan 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:41:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkü söylerken canlı yayında bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]