Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan'ı aramaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan'ı aramaya başladı - Son Dakika

Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan'ı aramaya başladı

6 saat önce

Kayseri merkezli Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma ekipleri, Tunceli'de 15 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına başladı.

Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan'ı aramaya başladı, System.String[]

Kayseri merkezli Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma ekipleri, Tunceli'de 15 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına başladı.


5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Valilik koordinesinde aralıksız devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas çıkan Gülistan'ın bulunması için arama çalışmalarının kapsamı genişletilirken, katılan ekip sayısı da arttırıldı.


Kayseri'de başarılı çalışmalara imza atan Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla dün Tunceli'ye gitti. 8 kişilik ekiple kente ulaşan ekip ve ekipte bulunan balık adamlar, Gülistan'ın bulunması için çalışma yapmaya başladı. - KAYSERİ

Tunceli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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