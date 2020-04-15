Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneğinden sağlıkçılara destek - Son Dakika

Kabinler, dernek yöneticisi Deniz Temel ve üyeler tarafından, başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney , başhekim yardımcısı Cevat Yazıcı, başmüdür Özcan Özyurt ve acil afet uzmanı Mehmet Eskitaş'a teslim edildi.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, koronavirüs sebebiyle vefakarca çalışan sağlık personelinin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine verilmek amacıyla 6 adet entübasyon kabini aldı.

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