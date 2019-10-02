Son Dakika Haberleri: Turkuaz Masa, yeni ofisinde hizmete başladı
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Turkuaz Masa, yeni ofisinde hizmete başladı

55 dakika önce

Beypazarı Belediyesinin halkın sorunlarının daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla kurduğu "Turkuaz Masa" birimi yeni ofisinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Turkuaz Masa, yeni ofisinde hizmete başladı, System.String[]

Beypazarı Belediyesinin halkın sorunlarının daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla kurduğu "Turkuaz Masa" birimi yeni ofisinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Turkuaz Masa, yol, kaldırım, park, bahçe, temizlik ve zabıta gibi tüm hizmetlerde vatandaşların istek ve şikayetlerini alarak ilgili birimlere aktarıyor.

Beypazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Turkuaz Masa", Hanlarönü Kent Meydanı'ndaki yeni ofisinde hizmet vermeye başladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasında iletişimi daha verimli şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir köprü vazifesi görevi yapan Turkuaz Masa'ya gelen vatandaşlarımız istediği zaman, dilek ve şikayetlerini ulaştırabilirler." dedi.

Halkla İlişkiler, Beypazarı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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