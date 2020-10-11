Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3 - Son Dakika

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3

11.10.2020 18:36
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3, System.String[]

SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan DemirTURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ: Ünzilenur Cansız, Deniz Feride, Mervenur Oktay, Gözde Keskin, İlayda İşçimen, Miray Koç, Neriman Korkmaz (L) (Beyza Dursun, İzel Kahraman, Eda Ünal, Zehra Karagöz)BOLU BELEDİYE: İdil Naz, Elif Uzun,...

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan Demir

TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ: Ünzilenur Cansız, Deniz Feride, Mervenur Oktay, Gözde Keskin, İlayda İşçimen, Miray Koç, Neriman Korkmaz (L) (Beyza Dursun, İzel Kahraman, Eda Ünal, Zehra Karagöz)BOLU BELEDİYE: İdil Naz, Elif Uzun, Fatma Beyaz, Adore Anane, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, ELif Kavrak (L) ( Elif Yaren, Şeyma Dilan, Miray Akgüney, Dilara Yergün)SETLER: 14 - 25, 19 - 25, 16 – 27

SÜRE: 61 Dakika (20 - 24 - 17)

Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi B Grubu ilk haftasında evinde Bolu Belediyesi'ni konuk eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.


Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3

Seramik, Beyza, Bolu, OSB, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3 - Son Dakika Spor

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