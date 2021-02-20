Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasmanda mağlup oldu
20.02.2021 17:47
Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor'a 3-0 yenildi.
Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor'a 3-0 yenildi.
Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi'nde B Grubunda Kayseri'yi temsil eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, Sakarya deplasmanında Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kaybeden Kayseri ekibi, ikinci seti 25-18, son seti ise 25-22 kaybetti. - KAYSERİ
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