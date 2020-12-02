Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, erteleme maçında deplasmanda kazandı
02.12.2020 15:35
Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubu'nda oynanan erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan, Turkuaz seramik OSB Teknik Koleji salondan 3-1 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Antalya Spor Salonu'unda oynanan maçta setler 13-25, 25-18, 15-25 ve 12-25'lik sayılar ile tamamlandı. - KAYSERİ
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