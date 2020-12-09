Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor'a 3-0 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor'a 3-0 mağlup oldu. Ligin 3. Haftasında oynanması gerekirken Merinos takımın çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün Kayseri'de oynandı. OSB Teknik Koleji Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk takım setlerde 16-25, 19-25 ve 22-25 üstünlük sağlayarak salondan galibiyet ile ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmaya bugün hayatını kaybeden OSB Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Ahmet Evrenselz için açtıkları taziye pankartı ile çıktı. - KAYSERİ

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