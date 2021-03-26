Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maça hazır

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubu ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, yarın kendi sahasında konuk edeceği Sigorta Shop Kalecik Belediyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı son çalışma ile tamamlayacak.

Ligde rahat bir konumda bulunan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, yarın kendi evinde konuk edeceği ligin şampiyonluk adaylarından Sigorta Shop Kalecik Belediye maçını kazanarak sahasında yeniden yükselişe geçmek istiyor. Bu maç ile ilgili olarak son antrenmanını bugün Antrenör Harun Şahin nezaretinde yapacak olan Kayseri ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Şahin, "Sorunsuz bir şekilde hazırlandığımız bu maçı kendi evimizde kazanmak istiyoruz" dedi.

27 Mart Cumartesi günü oynanacak olan önemli karşılaşma OSB Teknik Koleji Spor Salonu'nda saat 13.00'da başlayacak. Bu maç öncesinde Kayseri ekibi 20 puan ile 9. Sırada yer alırken, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor ise topladığı 43 puan ile ikinci sırada yer alıyor. - KAYSERİ