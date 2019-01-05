Turkuaz ve Beyaz, Gökpınar Gölü'nde Buluştu
1 saat önce
SİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan ve turkuaz mavisi rengi ile doğal akvaryum olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü, kar yağışı ile birlikte kendisine hayran bırakacak bir güzelliğe kavuştu.
SİVAS'ın Gürün
ilçesinde bulunan ve turkuaz mavisi rengi ile doğal akvaryum olarak nitelendirilen Gökpınar
Gölü, kar yağışı ile birlikte kendisine hayran bırakacak bir güzelliğe kavuştu.
Kent merkezine 147 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü yıl içinde birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Berrak suyu ve manzarasıyla büyük ilgi çeken Gökpınar, doğa fotoğrafçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği yaklaşık 18 metreyi bulan Gökpınar'da dalgıçlar sıklıkla dalış yapıyor. Turkuaz mavisi zemin rengi ile dikkat çeken göl, bahar ve yaz aylarında ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında yaşanan hareketliliğe karşın, kışın ulaşımın daha zor olduğu göl, genellikle hafta sonu ziyaretçi ağırlıyor. Kar
yağışının başlamasıyla birlikte çevresi beyaz örtü ile kaplanan Gökpınar, kendine özgü bir güzelliği kavuştu. Turkuaz mavisi ile beyazı bir arada barındıran Gökpınar'ın doyumsuz görüntüsü, havadan drone ile de görüntülendi.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:48 Kaynak: DHA
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