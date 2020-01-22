Turkuaz yelekli pasaport polisleri, İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkuaz yelekli pasaport polisleri, İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Turkuaz yelekli pasaport polisleri, İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, "Türkiye" yazılı turkuaz renkli özel tasarım yeleklerle yolculara hizmet vermeye başladı.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, "Türkiye" yazılı turkuaz renkli özel tasarım yeleklerle yolculara hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından pasaport polislerinin kıyafetlerinde geçen ay değişikliğe gidildi.

İlk kez Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kullanılan yeni yelekler, İstanbul Havalimanı'nda bulunan 278 gidiş-geliş bankosunda görevli yaklaşık 600 pasaport polisi tarafından da giyildi.

Ankara'da kullanılan yeleklerin ön kısmında "Turkey" yazısı yer alırken, İstanbul Havalimanı'ndaki yeleklerde "Türkiye" yazdığı dikkati çekti.

Yeni kıyafetlerde sınır kapılarında vurulan pasaport damgası temalı görev yeri kol arması da bulunuyor.

Turkuaz yelekli pasaport polisleri, İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı

Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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