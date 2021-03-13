Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Son Dakika

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

13.03.2021 16:31
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı. Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti. Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu. - İSTANBUL

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi
Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı         
16:32
Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
15:59
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı         
15:45
Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"         
15:31
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 16:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei