Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti - Son Dakika

Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti

07.05.2021 10:28
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti, System.String[]

Sanatçı Aydın Aydın, Hakkari'de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti.

Sanatçı Aydın Aydın, Hakkari'de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti.

Aydın Aydın yine bir ilke imza atarak, arı kostümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Dağ, bayır, dere, yayla gezerek 8 Mayıs gününün "Dünya Helalleşme Günü" olarak ilan edilmesi çağrısında bulunan Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de arı kostümünü giyerek arı ölümlerine dikkat çekmek için bütün canlılarla helalleşerek insanlara mesaj verdi.

Hakkari'de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giyen sanatçı Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçti.

"Hakkari'den bütün dünyaya önemli bir mesajım var" diyen sanatçı Aydın Aydın, "Ölmeden helalleşelim istiyorum" diyerek "8 Mayıs'ı Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum" dedi.

"Bütün canlılarla helalleştik"

Arı kostümüyle helalleşme ve arı ölümlerine dikkat çeken sanatçı Aydın Aydın, "Canlılarla bir araya gelerek helalleşti. 8 Mayıs 2020 günü Dünya Helalleşme Günü ilan ettim. Bu yıl ikincisini kutluyoruz. Ölmeden helalleşelim. Dünyadaki bütün canlılarla helalleşelim. Çünkü onların da hakkı var bizde; suyla, havayla, bitkiyle, toprakla, hayvanlarla helalleşelim. Çünkü biz doğayı kirlettik, hayvana eziyet ettik" dedi.

Bu sene de pandemi nedeniyle insanlarla bir araya gelemediğini ifade eden Aydın Aydın, "Hayvanlarla çok rahat bir şekilde bir araya geldik ve helalleştik. Geçen sene Taksim Meydanı'nda Dünya Helalleşme Günü'nde su israfına dikkat çekmek için leğende yıkanmıştım. Bu sene de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümünü giydim. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti
Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti

Hakkari, Mayıs, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Türkücü Aydın Aydın arı kostümü giyerek hayvanlarla helalleşti - Son Dakika Magazin


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