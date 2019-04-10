Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti

TÜRKÜCÜ Aydın Aydın, 'Dağların Kenti Hakkari' albümünün çekimlerini Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaptı.

TÜRKÜCÜ Aydın Aydın, 'Dağların Kenti Hakkari' albümünün çekimlerini Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaptı. Klibinde, yaralı halde ilçeye bağlı Narlı köyüne inen, tedavisinin ardından da bir daha buradan ayrılmayan dağ keçisine de yer veren Türkücü Aydın, "İnşallah bu dağ keçisi sayesinde diğer hemcinsleri daha çok alkışlanır ve bu hayvanları öldüren insanlara da güzel bir tokat olur" dedi.



Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada bestelediği 'Pıt-Pet' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle de ilgi çeken Aydın Aydın, 'Dağların kenti Hakkari' isimli albümünün klip çekimlerini huzur ortamının sağlandığı Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaptı. Aydın Aydın, ilçeye bağlı Narlı köyüne iki yıl önce yaralı halde inen, veteriner hekim tarafından tedavi edildikten sonra bir daha da buradan ayrılmayan, dağ keçisine de klibinde yer verdi. Klipte, Türkücü Aydın ile inatçılığıyla bilenen keçi arasında zaman zaman yaşanan zor anlar, renkli görüntüler oluşturdu.



Klibinde dağ keçisiyle sohbet eden Türkücü Aydın, dağların başkenti sloganının eski Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Ben de Hakkari'nin dört bir yanında yaz ve kış aylarının bütün güzelliklerini, bir film gibi klip çektirdim. Tabi dağların başkentinde dağ keçisine teklif götürdüm. Gerçi keçi inadından hiç vazgeçmedi. Ama müziğin sesiyle o inadından vazgeçti ve klibimizin de artisti oldu. Bu bölgede ilk defa bir 'dağ keçisi' başrol oyuncusu oldu. Birkaç yıl önce yaralı halde bir vatandaş alıp onu iyileştiriyor. İnşallah bu dağ keçisi sayesinde diğer hemcinsleri de daha çok alkışlanır ve bu hayvanları öldüren insanlara da güzel bir tokat olur. Lütfen bu hayvanları öldürmeyelim. Onları yaşatalım. Arkadaş edinelim. Kısacası evlatlık edinelim. Yani bir evladımız gibi onları besleyelim. Çünkü onlar da bu doğanın güzel bir parçası, gelinleri, damatları ve de güzel renkleridir" dedi. - Hakkari

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti

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