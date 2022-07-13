TÜRKÜCÜ CEYLAN'IN ABLASI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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TÜRKÜCÜ CEYLAN'IN ABLASI TOPRAĞA VERİLDİ

13.07.2022 14:58

BİR süredir kanser tedavisi gören türkücü Ceylan Avcı'nın ablası Nalan Avcı vefat etti.

BİR süredir kanser tedavisi gören türkücü Ceylan Avcı'nın ablası Nalan Avcı vefat etti. Nalan Avcı, (52) Levent Camii'ndeki törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkücü Ceylan'ın bir süredir kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı 52 yaşında hayatını kaybetti. Avcı için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Avcı'nın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Ceylan'ın arkadaşı şarkıcı Alişan da katıldı. Ceylan uzun süre ablasının tabutunun başından ayrılmadı. Ceylan ve ailesi taziyeleri kabul ederken annesi Türkan Avcı, törende fenalaşınca sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nalan Avcı için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Nalan Avcı'nın Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti Ünlü türkücü Ceylan'ın acı günü Ünlü türkücü Ceylan'ın acı günü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKÜCÜ CEYLAN'IN ABLASI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKÜCÜ CEYLAN'IN ABLASI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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